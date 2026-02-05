Se organizan seis carnavales en la capital

Vecinos de colonias del sur organizan por primera vez seis carnavales que alegrarán el ambiente de las colonias. Cada participante se prepara con meses de

antelación y, de hecho, la organización comienza en agosto del año anterior. La celebración iniciará el 14 de febrero y concluirá el día 17, en la víspera del Miércoles de Ceniza.

Teresa Menchaca, integrante de los grupos organizadores de los que por primera vez serán seis carnavales en la zona urbana, informó que el carnaval comenzará el sábado 14 de febrero, actividad que comenzará con caravanas y coronación de las reinas.

El domingo se desarrolla el carnaval infantil, que permitirá a los niños disfrazarse, el lunes solo participan mujeres y el martes, será un cierre mixto en el que se espera la participación de cientos de personas.

El primer carnaval inicia en Tierrablanca, uno más en la zona de los alrededores de la Apostólica, otro que incluye a vecinos e integrantes de la Colonia General I. Martínez, el original de la calle Escandón de San Juan de Guadalupe que cumple 105 años si son contados los años de la pandemia o 103 ediciones, uno más en Los Vargas y desde hace tres años uno en la calle la Lonja.