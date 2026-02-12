logo pulso
SLP

Se pedirán estudios técnicos de proyecto del Splash: diputada

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Se pedirán estudios técnicos de proyecto del Splash: diputada

La Comisión del Agua del Congreso del Estado no conoce el proyecto de ampliación del parque acuático "Splash", así lo reconoció su presidenta, la diputada Nancy Jeanine García Martínez, quien adelantó que solicitará formalmente la información técnica y ambiental de la obra ante las preocupaciones que han expresado colectivos y ciudadanía sobre posibles afectaciones en el Parque Tangamanga.

La legisladora admitió que hasta ahora su referencia del proyecto proviene de lo que ha leído en notas periodísticas, ya que la propuesta no ha sido presentada ante el Poder Legislativo. Por ello, consideró necesario que se den a conocer los estudios técnicos que sustenten decisiones como la tala de árboles y el manejo del agua. "Se menciona por ahí que sólo son 14 árboles los que se van a talar y que por una edad ya avanzada, pues bajo qué criterio técnico y además de conocimiento en manejo se pueda decir o determinar eso", cuestionó.

