Se podría acusar a Rangel Mtz. de hampa organizada

Robo de identidad, delincuencia organizada, fraude fiscal, usurpación de funciones y alteración de documentos oficiales, serían algunos de los delitos que autoridades federales podrían hallar en el ejercicio presupuestal reciente de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, de acuerdo con Ciudadanos Observando, organización civil que lleva adelante sus propias investigaciones.

Su vocero, José Guadalupe González Covarrubias, expresó que luego de exponer ante la Comisión de Vigilancia del Congreso potosino las pruebas de la existencia de una red de al menos 30 empresas "fantasma" que facturaba a la dependencia, red encabezada por Gabriel Alan Salazar Soto, se espera que los legisladores actúen en consecuencia y promuevan las denuncias correspondientes.

"Es la primera vez que veo, desde hace ocho años que comenzamos esta labor, que una Comisión de Vigilancia del Congreso participa. Siempre estaban del otro lado. Como que quizás ahora sí están un poco más del lado de la ciudadanía, pero si no vamos y presionamos, pues no habrá resultados. No es que tengamos o no confianza. Es una cadena de obligaciones. Los ciudadanos entregamos las pruebas, ahora les toca a ellos hacer su trabajo. Les estamos dando un voto de confianza en el entendido de que sí van a poner las denuncias", advirtió.

González Covarrubias dijo que todavía falta "revisar los casi 190 millones de pesos que la Secretaría de Salud agarró en abril, sin licitaciones, que todo fue con luz verde. Hay que ver las empresas a quienes se les contrató y ver también los precios a los que están facturando. Gabriel Salazar desaparece en 2019. En la actualidad lo sustituyen por otro, pero el fraude, el mismo modus operandi, se repite con otros nombres y otras empresas".