Se prende y clausuran chatarrera en Pozos

Ahora fue una chatarrera la que se incendió en el territorio de Villa de Pozos, lo que hizo necesaria la intervención de personal de Protección Civil de esta demarcación que evitó la propagación de las llamas.

Los propietarios del negocio, posteriormente, trataron de impedir el acceso de los cuerpos de emergencia para una inspección, lo cual va en contra de los reglamentos municipales, por lo que el establecimiento quedó temporalmente clausurado.

Protección Civil no reveló la ubicación de la chatarrera, pero subrayó que "negar el acceso a los servicios de emergencia conlleva consecuencias legales, ya que se obstaculizan las labores de verificación y prevención de riesgos para las y los ciudadanos".

Como sea, se detectó que la chatarrera en cuestión opera sin permisos municipales y, al parecer, sin medidas de seguridad básicas, por lo que se procedió a la clausura del establecimiento.

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La dependencia municipal reiteró el llamado a la población a colaborar con las autoridades, permitiendo el acceso para garantizar la seguridad de todas y todos.

Ayer mismo, Protección Civil atendió también un incendio de pastizal en un baldío de la calle Santa Bárbara esquina con San Francisco, en la Sección Dorada de Los Silos, el cual fue controlado y mitigado oportunamente.