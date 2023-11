Se queja Gallardo por "mala fe" de los medios por sus declaraciones (VIDEO)

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona recriminó que se le haya criticado por sus declaraciones sobre la metáfora del "amigo de pala", atribuida a un pastor argentino, pues defendió que cada persona le dio el contexto que quiso, por ejemplo, "el loquito" o los conservadores se lo dieron en sentido negativo para golpear a su administración.

Reprochó que los medios solo hayan citado su expresión sobre los verdaderos amigos que apoyarían en un homicidio, siendo que durante su discurso explicó que se trataba de una metáfora y no de forma literal.

"Eso te habla de la... híjole...de...de la mala fe que hay de mucha gente que no es feliz, por eso llegué preguntando si eran felices (los reporteros), por eso te pregunté a ti también si eres feliz y te lo digo, porque el problema es ese, cuando la gente tiene tantos complejos en la cabeza, tratan de descontextualizar todo para poder dañar a alguien y la verdad, es que a mí no me dañan. Yo soy feliz con ese comentario o sin ese comentario".

Fustigó que ha concedido cientos de entrevistas a los reporteros que cubren la fuente de Gobierno del Estado, quienes las redactan con base a sus declaraciones "pero viene la mala fe ¿dónde? cuando te ponen la cabeza de la nota", añadió.

Criticó que los encargados -editores- de elaborar los encabezados en las notas informativas lo "madrean (sic)" y hasta "darte con la pala". "Tú eres feliz (reportero), ellos no son felices (editores)".

"¿Qué les dije?, ¿Qué les dije? (...) les dije 20 veces a todos: a ver, es una metáfora; entiéndanlo por favor. ´¡Sí! ¡Sí!´...no es la realidad, es un tema fuera de realidades (...) pues no faltó el loquito, bueno, ya saben el loquito que los empezó a subir (a redes sociales) y hacer un escándalo. Los conservadores se agarraron de ahí, lo retoman y son los conservadores los que tratan de golpearnos con ese video", concluyó.