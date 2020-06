Se queja regidor por falta de información financiera

Luego de la solicitud que realizó el regidor capitalino, Christian Iván Azuara Azuara, para que el área de Tesorería rindiera cuentas de los gastos que se han realizado en la administración capitalina y señalar que se ha registrado un incremento del ejercicio del presupuesto, este martes, el regidor lamentó que hasta el día de hoy no se haya recibido la información.

En entrevista, el regidor señaló que desafortunadamente, tras la solicitud elaborada ha sido flanco de señalamientos, en donde se le atribuye que el informe requerido es sólo porque aspira a otro cargo.

Manifestó que "vemos poca transparencia y corrupción por parte de esta administración, no podemos hablar de otras administraciones, porque mi administración es ésta, mi encargo es éste, ahora me tiran en redes sociales de que si voy o no a una candidatura, pero no, yo tengo un encargo ahora y voy a responder", señaló.

El regidor invitó al alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios a trabajar en el encargo que actualmente lo ocupa "él tiene una responsabilidad que es por tres años y si no que renuncie de una vez y entonces sí se vaya a hacer sus candidaturas a donde quiera y en el partido que lo reciba", manifestó.