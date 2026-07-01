Se registraron inundaciones en diversas colonias

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Derivado de las intensas lluvias registradas durante la noche del lunes y madrugada del martes en Soledad de Graciano Sánchez, se registraron inundaciones y encharcamientos en diversas colonias, reportó el director de Protección Civil, Martín Bravo Galicia.

Indicó que uno de los puntos con mayores afectaciones se localizó en las inmediaciones de un campo de fútbol, donde el escurrimiento pluvial se dirigía hacia una zona habitacional, por lo que el personal, para contener la situación, construyó un bordo provisional y se abrieron alcantarillas para facilitar el desfogue del agua y evitar mayores daños a las viviendas.

Aunque dijo que durante la mañana el nivel del agua comenzó a descender, señaló que a las seis de la mañana la situación era considerablemente más complicada debido al volumen acumulado.

Entre las zonas afectadas se encuentran Los Agaves, San José, San Lorenzo, San Luis Uno, Rivas Guillén, la cabecera municipal y otros sectores del poniente del municipio.

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Subrayó que la precipitación alcanzó entre 15 y 20 litros por segundo, volumen que calificaron como una tromba que impactó gran parte de la zona conurbada de San Luis Potosí.

Ante el incremento del agua pluvial, dijo que las brigadas del departamento municipal evaluaron daños para brindar apoyo a familias cuyos aljibes resultaron contaminados por el ingreso de agua pluvial, y como parte de las acciones preventivas, se contempla la distribución de pastillas de cloro para desinfectar depósitos de agua y evitar riesgos sanitarios.

Asimismo, agregó que el municipio gestiona costales con arena para colocarlos en viviendas vulnerables y reducir el ingreso de agua ante el pronóstico de más precipitaciones.

Indicó que en el tema de vialidad, tres unidades quedaron varadas en la zona de Puente Naranja, sobre Acceso Norte, entre ellas una grúa de gran tamaño. Con apoyo de elementos de la Guardia Civil se logró retirar los vehículos y restringir el paso durante la noche para evitar más percances.