En duda, capacidad de titular de los SES

El Colegio de la Profesión Médica del Estado (CPME) cuestionó la capacidad de la nueva secretaria de Salud, Leticia Gómez Ordaz, mercadóloga de profesión, ante una emergencia sanitaria como una epidemia, señalando que no sabría cómo actuar ante ella, indicó Antonio Chalita Manzur, presidente del colegio.

En entrevista, informó que mañana a primera hora, él y cuatro presidentes de colegios médicos solicitarán audiencia con el mandatario estatal, a fin de exponerle sus argumentos sobre la ilegalidad del reciente nombramiento en los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

El CPME emitió en días pasados un pronunciamiento dirigido a Gallardo Cardona por nombrar a Gómez Ordaz como titular de dicha dependencia, dado que no cumple con los requisitos para el puesto al estar licenciada en Mercadotecnia, y no en Medicina.

Chalita Manzur consideró que el gobernante tiene la sensibilidad y la capacidad de poder comprender el planteamiento de la comunidad médica, porque se trata de una decisión para beneficio de la población y de la propia administración estatal.

Aclaró que el Colegio nunca se ha pronunciado respecto a la apariencia de la funcionaria, sino que, conforme a la ley, el puesto sea ocupado por una o un médico de profesión, con conocimiento en salud pública.

El entrevistado indicó que Gómez Ordaz puede laborar en la dependencia, pero no como directora, pues en caso de la presencia de una epidemia o de una contingencia sanitaria no sabría cómo actuar, dado que no tiene instrucción en conceptos como un cerco sanitario, detecciones oportunas, aislamiento de pacientes, diagnósticos o estudio de los contactos relacionados con un paciente infectado.

Recalcó que la titularidad de los Servicios de Salud siempre ha sido un cargo administrativo, no obstante, quien la ostenta tiene conocimientos en salud pública.

“Los Servicios de Salud siempre van a depender de un médico con conocimiento en salud pública (...) ¿cómo va dirigir un contador público, un abogado o un carpintero la Secretaría de Salud? Tiene que estar dirigida por un médico con conocimiento en salud pública», remató.