Sector educativo, el que más violenta los DH
El sector educativo concentra el mayor número de recomendaciones por presuntas violaciones a derechos humanos en San Luis Potosí, reconoció el recién nombrado titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Juan Gerardo Castillo Mata.
El funcionario detalló que los señalamientos emitidos por organismos protectores de derechos humanos se dirigen principalmente a posibles acciones u omisiones de personal adscrito a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y a instituciones particulares incorporadas a este sistema.
Entre los casos destacan situaciones de acoso escolar que, de acuerdo con las propias recomendaciones, evidencian probables omisiones de autoridades educativas obligadas a intervenir y garantizar la protección del alumnado. Aunque también existen observaciones en materia de seguridad y procuración de justicia, la mayor incidencia se mantiene en el ámbito escolar.
Respecto a la reparación integral del daño, precisó que la CEEAV es la instancia facultada para emitir determinaciones y gestionar la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas (REGEV). Actualmente, informó, se encuentran en integración entre 50 y 60 expedientes pendientes de resolución.
Además, el organismo recibe mensualmente entre tres y cinco nuevas solicitudes de reparación, derivadas tanto de recomendaciones recientes como de resoluciones emitidas en años anteriores cuyos afectados apenas formalizan su trámite. Las peticiones abarcan violaciones a derechos humanos y delitos.
