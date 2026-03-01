logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sector educativo, el que más violenta los DH

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Sector educativo, el que más violenta los DH

El sector educativo concentra el mayor número de recomendaciones por presuntas violaciones a derechos humanos en San Luis Potosí, reconoció el recién nombrado titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Juan Gerardo Castillo Mata.

El funcionario detalló que los señalamientos emitidos por organismos protectores de derechos humanos se dirigen principalmente a posibles acciones u omisiones de personal adscrito a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y a instituciones particulares incorporadas a este sistema.

Entre los casos destacan situaciones de acoso escolar que, de acuerdo con las propias recomendaciones, evidencian probables omisiones de autoridades educativas obligadas a intervenir y garantizar la protección del alumnado. Aunque también existen observaciones en materia de seguridad y procuración de justicia, la mayor incidencia se mantiene en el ámbito escolar.

Respecto a la reparación integral del daño, precisó que la CEEAV es la instancia facultada para emitir determinaciones y gestionar la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas (REGEV). Actualmente, informó, se encuentran en integración entre 50 y 60 expedientes pendientes de resolución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, el organismo recibe mensualmente entre tres y cinco nuevas solicitudes de reparación, derivadas tanto de recomendaciones recientes como de resoluciones emitidas en años anteriores cuyos afectados apenas formalizan su trámite. Las peticiones abarcan violaciones a derechos humanos y delitos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Van contra "cirujanos" sin título en SLP
    Van contra "cirujanos" sin título en SLP

    Van contra "cirujanos" sin título en SLP

    SLP

    Redacción

    Iniciativa plantea hasta 8 años de prisión y multas de mil UMAs.

    Endurecen ley para proteger a adultos mayores en SLP
    Endurecen ley para proteger a adultos mayores en SLP

    Endurecen ley para proteger a adultos mayores en SLP

    SLP

    Redacción

    Congreso prohíbe abuso, explotación y mendicidad forzada.

    Crean Comisión de Bienestar Animal en la Capital
    Crean Comisión de Bienestar Animal en la Capital

    Crean Comisión de Bienestar Animal en la Capital

    SLP

    Redacción

    Cabildo capitalino aprueba nueva Comisión para fortalecer políticas de bienestar animal.

    Prepárese: habrá cierres en Circuito Potosí
    Prepárese: habrá cierres en Circuito Potosí

    Prepárese: habrá cierres en Circuito Potosí

    SLP

    Redacción

    Habrá reducción de carriles y cierres momentáneos de 7:00 a 12:00 horas el domingo