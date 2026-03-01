Sector educativo, el que más violenta los DH

El sector educativo concentra el mayor número de recomendaciones por presuntas violaciones a derechos humanos en San Luis Potosí, reconoció el recién nombrado titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Juan Gerardo Castillo Mata.

El funcionario detalló que los señalamientos emitidos por organismos protectores de derechos humanos se dirigen principalmente a posibles acciones u omisiones de personal adscrito a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y a instituciones particulares incorporadas a este sistema.

Entre los casos destacan situaciones de acoso escolar que, de acuerdo con las propias recomendaciones, evidencian probables omisiones de autoridades educativas obligadas a intervenir y garantizar la protección del alumnado. Aunque también existen observaciones en materia de seguridad y procuración de justicia, la mayor incidencia se mantiene en el ámbito escolar.

Respecto a la reparación integral del daño, precisó que la CEEAV es la instancia facultada para emitir determinaciones y gestionar la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas (REGEV). Actualmente, informó, se encuentran en integración entre 50 y 60 expedientes pendientes de resolución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, el organismo recibe mensualmente entre tres y cinco nuevas solicitudes de reparación, derivadas tanto de recomendaciones recientes como de resoluciones emitidas en años anteriores cuyos afectados apenas formalizan su trámite. Las peticiones abarcan violaciones a derechos humanos y delitos.