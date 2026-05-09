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"Separar Soledad del Interapas es complejo"

Esto, por la infraestructura hidráulica que opera de manera conjunta: EGC

Por Rolando Morales

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
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"Separar Soledad del Interapas es complejo"

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el Ayuntamiento de la capital ya sostuvo reuniones con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez para definir una ruta sobre la posible desincorporación de este municipio del organismo operador de agua Interapas, en medio de la discusión sobre la eventual desaparición del esquema metropolitano.

Galindo Ceballos reconoció que el proceso es complejo debido a que la infraestructura hidráulica y sanitaria opera de manera conjunta entre varios municipios de la zona metropolitana. "Estamos teniendo reunión con Soledad para tener una ruta de cual va a ser la mejor manera de desincorporar Soledad, desincorporar San Luis, desaparecer el Interapas", declaró.

El edil explicó que la operación del agua en la zona metropolitana involucra a los municipios de San Luis Potosí, Soledad y Villa de Pozos, además de compartir redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, lo que complica cualquier modificación al modelo actual.

También señaló que Villa de Pozos se encuentra en una situación particular, ya que no forma parte formalmente del decreto de Interapas pese a contar con cerca de 60 mil cuentas de servicio de agua mediante un convenio.

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"El agua negra llega a Pozos y Soledad, la red hidráulica y la red sanitaria y la red fluvial son la misma en los cuatro municipios. Entonces es un tema muy complejo", comentó.

Sobre la capacidad de Soledad de Graciano Sánchez para operar de manera independiente el servicio de agua, Galindo evitó emitir una postura y señaló que corresponde al alcalde de ese municipio responder sobre ese tema.

Asimismo, afirmó que el Ayuntamiento capitalino lleva varios años preparándose ante un posible escenario de desaparición de Interapas, mediante la creación de la Dirección del Agua y la formación de personal técnico especializado.

"Esta idea de deshacer Interapas tiene tres años, no tiene semanas. Desde la primera vez estoy preparando al municipio para que tenga su propia infraestructura, sus técnicos, sus especialistas", sostuvo.

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