Serán sancionados los omisos: Fdo. Chávez

El secretario general del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez, adelantó que habrá una llamada de atención “severa” a funcionarios municipales que incumplieron con su declaración tres de tres, pero además, se les impondrán las sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“No solamente se les llamará la atención de manera severa, sino que en aquellos casos que aplique una sanción prevista en la Ley, pues habrá que hacerlo. Es una obligación que tenemos todos como funcionarios y debemos cumplirla. No es cuestión de que si queremos o no queremos; es por Ley. Cumplir a medias, no. Habrá que revisar la Ley, pero sé que hay sanciones tanto administrativas como económicas, de las dos”, expresó en entrevista.

El pasado fin de semana, la Contraloría Interna Municipal informó que se han realizado 208 amonestaciones a empleados del Ayuntamiento capitalino, de las cuales el 93.5 por ciento (aproximadamente 194) corresponden a la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.