Sergio Serrano se defiende de acusaciones y adelanta que no se reelegirá

Aseguró que no hay malos manejos de los recursos económicos por parte de la actual dirigencia y mencionó que "no hay nada qué temer a una auditoría. Estamos tranquilos".

En el mismo sentido, adelantó que, en lo personal, él no tiene intención alguna de reelegirse en su actual cargo.

"Hay algunos y algunas que andan por ahí presentándose como voceros de Andrés Manuel López Obrador, de Bertha Luján, de Gabino Morales, Roxanna es una de ellas, pero los pequeños grupos, aunque los apoye gente que busca pokemones, no representan a la militancia de Morena", declaró.

Serrano Soriano dijo que en este momento "no hay perfiles, no hay candidatos, no hay nada en Morena. Estamos trabajando con los delegados electos para que en cuatro o seis meses tengamos un proceso de renovación del cual Morena salga fortalecido".

Del diputado federal Ricardo del Sol, aspirante a ser candidato a gobernador por Morena, Serrano Soriano dijo que "su función en estos momentos es legislar; si se le ve mucho por acá, ojo: Quizás no está haciendo su trabajo".

En la misma rueda de prensa, integrantes de la Secretaría de Mujeres del partido advirtieron que entre quienes ahora impulsan el paro nacional del 9 de marzo "están los mismos que durante 30 años crearon un narco estado en el cual se matan seis mujeres diarias, sin que se hiciera un paro nunca".

Defendieron el despeño del actual Gobierno federal al que calificaron como "un gobierno de izquierda y progresista, el primero en tener mayoría de mujeres en el Gabinete y que impulsa la paridad de género en la práctica".

Finalmente, en el tema de la interrupción legal del embarazo, invitaron a las y los legisladores locales, así como a diferentes sectores de la sociedad a no solamente rechazar el tema y ya, sino a dialogar y buscar soluciones a las numerosas muertes de mujeres por abortos clandestinos.

"No estamos aquí para favorecer e impulsar el aborto, sino para dar a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo", concluyeron.

El presidente del Comité Directivo Estatal del partido Morena, Sergio Serrano Soriano, dijo hoy que "quienes nos desconocen como líderes no conocen los estatutos del partido. Tienen el derecho de decir lo que sea, pero yo tengo el derecho de exigir que demuestren lo que dicen".