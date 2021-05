Serrato, dispuesto a seguir un tratamiento psicológico tras resolución del TEE

Luego que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) lo sancionó por cometer violencia política en razón de género en contra de la política Rebeca Terán, Leonel Serrato Sánchez, candidato a presidente municipal capitalino, por la coalición "Juntos Haremos Historia", aseguró que, a reserva de ser ratificado por el TEPJF, atenderá el ordenamiento y tomará tratamiento psicológico "y no simulando", aseveró.

Asumió que los hechos denunciados anteceden a abril de 2017 y diciembre de 2020, por lo tanto, no existe ley para sancionarlo al respecto, toda vez que la legislación en la materia se expidió 3 años después y "no se puede aplicar un efecto retroactivo a ninguna legislación en el perjuicio de persona alguna'.

En entrevista, refirió que en su momento, lo señalado por la sentencia recibió medidas y sanciones, las cuales fueron cumplidas en su oportunidad. "Si la requiere, se la doy, se la ofrezco (disculpa pública)", aseguró.

El morenista abanderado por los coaligados PVEM-PT, dijo que no califica de bueno o malo el fallo del órgano jurisdiccional, sin embargo, impugnará la determinación ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Es una resolución judicial que está todavía sub júdice decimos los abogados, es decir, todavía no se define, ni está firme. Obviamente va a ser recurrida, porque se refiere a hechos que ocurrieron en el pasado, y que no hay ley para ello", concluyó.