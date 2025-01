Congreso casi no sesiona con quórum íntegro

En 19 sesiones ordinarias de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, realizadas entre septiembre y diciembre de 2024, sólo en cuatro se han presentado la totalidad de las y los 27 diputados. En todas las demás sesiones se han reportado ausencias, justificadas, de hasta cuatro diputados por sesión realizada.

De acuerdo a las listas de asistencia del 15 de septiembre al 3 de diciembre, publicadas por el Congreso en su Gaceta Parlamentaria, ha habido ausencias en casi todas las sesiones que se realizaron en ese periodo. De 19 sesiones, sólo hubo un quórum completo en el 21 por ciento de ellas. En el 79% de las sesiones, han faltado legisladores locales.

Las inasistencias comenzaron desde la tercera Sesión Ordinaria, donde únicamente estuvo ausente la diputada María Aranzazú Puente Bustindui. Desde entonces, se reportaron inasistencias justificadas en todas las sesiones, excepto por la No. 1, No. 2, No. 4 y No. 9.

En algunas sesiones, como la Sesión Ordinaria No. 19, se reportaron hasta 7 inasistencias justificadas al Pleno, por parte de los diputados Carlos Arreola Mallol, Dulcelina Sánchez De Lira, Brisseire Sánchez López y Tomás Zavala González.

Las listas de asistencia no han sido actualizadas, sin embargo, en la última Sesión Extraordinaria del pasado miércoles 8 de enero, hubo cinco legisladores ausentes, por lo que sólo 22 diputados emitieron su voto en el Pleno.