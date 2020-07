Si ciudadanos desobedecen medidas contra Covid, más se retrasará el regreso a clases, advierte Salud

Será hasta que haya semáforo verde cuando se podrán reanudar las actividades escolares y si la ciudadanía sigue sin obedecer las medidas implementadas, se continuará retrasando el regreso a clases en los diferentes planteles y universidades, advirtió este lunes la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.

Recalcó la importancia de quedarse en casa y de que los padres eviten que los adolescentes y jóvenes busquen espacios donde divertirse, pues resaltó que es más importante su educación y formación pero ello no se podrá reactivar si no se toma conciencia sobre la importancia de cumplir con las medidas preventivas.

Mencionó que San Luis Potosí se encuentra en la parte más compleja de contagios y esta situación se puede alargar, lo que también frenaría el avance en la actividad económica.

Recordó el caso de China, que debió construir un hospital en 10 días, u otras potencias mundiales que han debido reforzar sus esquemas de salud con apoyo de la sociedad, "si no ponemos atención estamos condenados a repetir estas historias".

Además del llamado a la sociedad, exhortó a alcaldes y alcaldesas a contribuir en el combate a la pandemia.

Durante la conferencia de prensa matutina enfatizó que "nadie tiene la posibilidad de vigilar a cada persona para que actúe bien todo el tiempo, no podemos estarlos vigilando a todos, nos es imposible, o atendemos a las personas que están enfermando o cuidamos que cada persona haga lo que le corresponde, nosotros estamos para orientar, dictar las medidas, ayudar, cuidar, atender, solamente tienes que hacer tres cosas; distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla, ¿cuándo?, todo el tiempo, protégete, estamos en semáforo rojo, máximos riesgo de contagio, cuídate, cuida a tu familia porque de no hacerlo probablemente tendremos que atenderte en una Unidad Centinela o probablemente no tengamos un ventilador"