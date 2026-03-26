Sí, hay condiciones para más plantas de autopartes

Doce empresas de ensamble de vehículos, en particular la ampliación de BMW y la apertura de las líneas de ensamble de las pick up NP-300 y Frontier en la planta Nissan de Aguascalientes por el cierre en Argentina, abrirán más oportunidades de empresas de proveeduría de autopartes en San Luis Potosí, proyectos que ya fueron planteados en algunos casos, informó el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado (Sedeco) Jesús Salvador González Martínez.

Dijo que para una eventual llegada de empresas que busquen territorio, San Luis Potosí cuenta con el área suficiente para alojar plantas de ensamble de piezas para las camionetas Nissan np300 y Frontier, cuyo armado se traslada de Buenos Aires a Aguascalientes.

Explicó que la situación de los terrenos de San Luis Potosí es inmejorable porque cuenta con suficientes vías generales de comunicación, lo que permite desarrollo de productos de calidad, y se espera que lo mismo suceda con el ensamble de piezas para las camionetas.

Recordó que hay dos líneas de gas natural que llegan a la Zona Industrial que cruzan el estado, lo que permite facilitar las condiciones para que el territorio de San Luis Potosí sea elegido para la instalación de las líneas de ensamble.

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