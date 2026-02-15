logo pulso
CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Sí mejoró el servicio médico: A. Urbina

Por Rolando Morales

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí y presidenta de la Comisión de Salud, Adriana Urbina Aguilar, advirtió que los integrantes de dicha comisión se mantendrán vigilantes del funcionamiento de los cambios implementados en los servicios médicos para los trabajadores municipales, tras una sesión de trabajo en la que se revisó el nuevo esquema de atención.

Luego de la reunión, Urbina Aguilar señaló que las modificaciones al servicio médico son positivas, aunque subrayó que el seguimiento será permanente para garantizar que el derecho a la salud se brinde con calidad y profesionalismo por parte de la nueva institución encargada de la atención.

Explicó que el encuentro sostenido con el oficial mayor del Ayuntamiento, Salvador Moreno Arellano, y con el titular de los Servicios Médicos, José Antonio Rangel, permitió despejar inquietudes y confirmar que tanto los trabajadores municipales como sus familias mantienen a salvo su acceso a los servicios de salud.

La regidora reconoció que los cambios generaron incertidumbre entre el personal, por lo que era necesario contar con información clara y precisa. Indicó que, tras la revisión, se identificaron ventajas en el nuevo esquema, al considerar que la póliza contratada contempla beneficios y cláusulas que, en teoría, permitirán mejorar la atención médica.

Finalmente, como integrante de la oposición, Urbina Aguilar llamó a los trabajadores del Ayuntamiento a mantener la confianza en la Comisión de Salud y en su labor como presidenta. Aseguró que estarán atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos y a que los servicios médicos se otorguen de manera adecuada a todos los empleados municipales y a sus familias.

