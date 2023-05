Sí paguen, pide Galindo ante campaña para no saldar recibos de Interapas por fallas de El Realito

El acalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, pidió a la ciudadanía que pague el recibo del agua con la finalidad de sanear las finanzas del organismo operador Interapas, y que pueda ser sujeto de crédito para mejorar la infraestructura ante la crisis hídrica que se avecina, lo anterior ante el llamado recurrente a no pagar, debido a la falta de agua por las constantes fallas del acueducto de El Realito.

Recordó que el Interapas tiene una cartera vencida de mil 168 millones de pesos, por ello no cuenta con recursos, no es sujeto de crédito y tanto Gobierno del Estado como el Ayuntamiento están impedidos jurídicamente para dotarlo de recursos.

"Lo que sí puedo es estar al día, no le debo, como Ayuntamiento en diciembre le pagué 25, 27 millones de pesos que le debía para que pagará nómina y tal, y esa cartera vencida es porque también se ha promovido el no pago del recibo", expuso.

Agregó que, aunque en algunas colonias el agua no está llegando, porque ya se cumplió un mes que no llega agua desde la presa de El Realito, se está tratando de dotar el líquido por medio de pipas, lo cual representa un costo.

"Hay que pagarlo, hay que pagarlo, se vuelve como un argumento ciudadano, es que no hay agua, no pago, pero es que no solo en el recibo pagas agua, en el recibo pagas tres cosas, pagas la descarga, el tratamiento, eso cuesta, y tres pagas el agua", explicó.

Finalmente, agregó que existe disposición por parte del Gobierno del Estado para compensar los adeudos, pues tanto el Interapas les debe, como la administración estatal.

"El Interapas le debe y el gobierno le debe, entonces se compensa, ¿para qué sirve? Para sanear las finanzas y poder pedir crédito, entonces sí sería de una gran ayuda compensar, quitar esa deuda y nosotros mejorar nuestra condición financiera para si es necesario solicitar un crédito", señaló.