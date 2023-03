Sí realizaron un baby shower en el Congreso

Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció que sí se realizó un baby shower en las instalaciones del Congreso del Estado, pero aseguró que tal celebración se llevó a cabo fuera del horario laboral.

Mediante la publicación en Facebook de una empleada del Congreso del Estado, se expuso que el festejo fue organizado presuntamente por Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La diputada del PAN justificó que en las instalaciones se suele festejar simbólicamente los cumpleaños con un pastel, lo que denota la “buena convivencia” y buen trato con las y los trabajadores del Poder Legislativo.

En entrevista, dijo que sí se llevan a cabo tales actividades, pero no se solicita permiso a la Mesa Directiva o a la Jucopo, porque es responsabilidad de cada diputado su realización al tratarse de su área de trabajo.

Cuestionada sobre si celebrar un baby shower en las oficinas del Congreso del Estado no envía un mensaje de que se da uso inadecuado a las instalaciones legislativas, respondió: “espero que no dé un mal mensaje a la ciudadanía. Si quisiera conocer más sobre el tema”.

“Yo quiero ser muy clara. Mientras el trabajo no se esté afectando y se esté cumpliendo... por lo que he escuchado y me han podido comentar, pues fue en un horario en que ya habían terminado su jornada laboral. Ya estaremos conociendo un poquito más del tema. Yo sí creo que lo más importante, es que el trabajo no se esté dejando de hacer para este tipo de actividades”, remató.