Sí subieron ventas, pero poco

Hay un reporte de repunte muy importante de ventas derivadas de la celebración del Día del Amor y la Amistad, sobre todo en restaurantes, tiendas de confitería y regalos y en hotelería, aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Fernando Díaz de León Hernández.

Sin embargo, consideró que las ventas no son tantas si se considera que hay comercios que están haciendo un esfuerzo muy grande para salir de la cuesta de enero, pero también es cierto que comenzaron a vender más aquellos que se consideran los giros adecuados para el día del que se trata.

Explicó que poco a poco ha recabado los reportes y él de manera personal verifico el desarrollo, de manera que pudo documentar una buena movilización, justo cuando el 14 de febrero es una fecha que llegó exactamente en sábados, es decir el día de la semana de mayor movilidad para casos como el que ocupa el Día del Amor y la Amistad.

Dijo que recorrió el Centro Histórico y se percató de que había buena venta con tráfico y movimiento de personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para el presidente del organismo empresarial, todavía falta tiempo para que se vuelva a consolidar la economía, sobre todo porque nos encontramos en un escenario de muy abierta incertidumbre que no permite hablar de que las ventas se estabilicen o incluso vayan a subir.

Dijo que se dio mucho movimiento en restaurantes y plazas comerciales, pero con todo y ello, se puede decir que sí subieron las ventas el día del amor y la amistad, aunque no como se esperaba.