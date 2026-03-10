Sí va la UASLP a juegos de ANUIES

Autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) acordaron con representantes de la comunidad estudiantil hacer posible la participación de deportistas de esta institución en la edición 2026 de los Juegos Nacionales de ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior).

Lo anterior, luego de que la Rectoría anunciara primero la posible cancelación de la participación institucional en la justa deportiva por limitaciones de presupuesto, lo que generó inconformidad en las y los deportistas universitarios y un llamado a establecer una mesa de diálogo por parte de la Federación Universitaria Potosina (FUP), órgano de representación estudiantil.

Como resultado de una reunión hecha el pasado fin de semana, se acordó dar apoyo a deportistas universitarios de 32 disciplinas para su participación en los Juegos Nacionales ANUIES 2026.

Además, funcionarios universitarios presentes se comprometieron a "fortalecer la práctica deportiva y de trabajar en la mejora continua de instalaciones y materiales destinados al deporte,

de acuerdo con las posibilidades administrativas".

A dichos juegos acudirán deportistas de tiro con arco, tenis de sala y de mesa, softbol, handbol, taekwondo, karate do, luchas asociadas, esgrima, kickboxing, natación, escalada, volibol de sala y de playa, futbol rápido y de asociación, atletismo, bádminton, gimnasia aeróbica, frontón, pádel, porras y animación, boxeo, futbol flag, ajedrez, basquetbol en modalidad convencional y 3x3, béisbol, judo, halterofilia, rugby e e-Sport.