Siguen al alza las frutas y verduras

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Los precios de frutas y verduras han registrado variaciones durante las últimas semanas en la Central de Abastos, principalmente por factores climáticos y el incremento en los costos de producción y traslado, señalaron comerciantes del lugar.

Entre los productos que reportaron un mayor encarecimiento se encuentra el chile serrano, cuyo precio alcanzó los 42 pesos por kilogramo; la cebolla, que se comercializa hasta en 30 pesos; el limón, en 38 pesos, y la papa, que llegó a los 35 pesos por kilogramo.

De acuerdo con los locatarios, estas variaciones podrían mantenerse durante las próximas dos semanas, aunque señalaron que existen productos a precios más bajos, pero con una calidad menor.

Los comerciantes explicaron que durante la temporada conocida como canícula, las condiciones de calor y la falta de lluvias afectan algunas zonas productoras, lo que genera mayores gastos para los agricultores. Entre ellos se encuentran la compra de insecticidas para el control de plagas y el suministro de agua para mantener los cultivos ante la ausencia de precipitaciones.

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A estos costos se suma el traslado de la mercancía desde las zonas de producción hasta San Luis Potosí. Los comerciantes también señalaron que algunos proveedores han referido el pago de cuotas a grupos delictivos en determinadas zonas, aunque no precisaron los lugares donde presuntamente ocurre esta situación.

Ante el incremento en sus costos, los locatarios indicaron que deben ajustar el precio de venta para mantener un margen de ganancia, aunque aseguraron que los productos que se comercializan en la Central de Abastos aún se encuentran, en general, por debajo de los precios que pueden encontrarse en fruterías y supermercados.