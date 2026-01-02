Sin agua, el 15% de la zona metropolitana

El presidente del Consejo Hídrico Estatal, el Dr. Jonathan Abraham Quintero García, señaló que en la zona metropolitana de San Luis Potosí, al menos el 15 por ciento de la población no cuenta con servicio de agua potable de manera total, de acuerdo con estimaciones derivadas de diversos estudios.

Esta cifra se obtuvo a partir de un ejercicio técnico basado en una muestra representativa del 5 por ciento de la población, lo que permitió dimensionar el alcance del problema en el abasto del vital líquido.

Con base en ese ejercicio, se calcula que alrededor del 40 por ciento de los habitantes recibe el agua de forma intermitente, mediante esquemas de tandeo. En contraste, sólo entre el 5 y el 8 por ciento de la población tiene una dotación continua, concentrada en zonas identificadas como sectores con mayores privilegios.

El también investigador del Colegio de San Luis señaló que la problemática no se limita al ámbito residencial, ya que también es necesario diferenciar los usos del agua, como el urbano, industrial y agroindustrial, los cuales operan bajo esquemas de distribución regular pero sin una adecuada monitorización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Quintero García advirtió que el origen estructural del desabasto está ligado a la sobreexplotación del acuífero que abastece a la zona metropolitana. Actualmente, se estima un déficit de entre uno y dos, lo que significa que se extrae hasta el doble del volumen que el acuífero puede recargar de manera natural. Esta situación se ha agravado por el crecimiento de la industria inmobiliaria, que ha impermeabilizado zonas clave de recarga, reduciendo aún más la capacidad de recuperación del sistema hídrico.

Finalmente, subrayó que dejar de depender del acuífero no es una solución inmediata ni única, sino que requiere un conjunto de medidas integrales que incluyan políticas públicas, infraestructura, normatividad y una mejor vinculación entre la planeación territorial y la gestión del agua. La ausencia de estas acciones coordinadas, apuntó, ha derivado en problemas ambientales, sociales, económicos y políticos que hoy se reflejan en la falta de acceso equitativo al agua en San Luis Potosí.