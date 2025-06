Sin ayuda familias afectadas por las fuertes lluvias

El Fraccionamiento Las Mercedes, localizado en el municipio de Villa de Pozos, es una de las colonias que se suelen inundar año con año durante la temporada de lluvia, pues pese a que ya es conocida la afectación ninguna autoridad se ha dignado a otorgar ayuda.

Omar Martínez, residente de la calle Rusia, lamentó que al momento tiene una pérdida de 25 mil pesos en su hogar, esto en razón de las constantes lluvias, que aunque sea poca, colapsa el agua de la tubería del caño, derivando en que el líquido contaminado invada el hogar, ocasionando pérdidas de muebles y reparación en pintura y aljibe. Sobre la calle Camino Acceso once, que topa con la avenida Las Mercedes, la lugareña Yadira Morales explicó que en su hogar el agua de drenaje entra al igual que muchas casas, pero la pérdida que tuvo en últimos días fue de 5 mil pesos, pues la transmisión y la marcha se dañaron, aclaró que la cifra no aumentó porque subió sus muebles al segundo piso, objetos que no ha bajado porque sabe que las precipitaciones continúan.

Los vecinos reportan que el nivel del agua es alto, la humedad que presentan las paredes de sus hogares puede rebasar los 30 centímetros.