Sin estar al 100%, ya rentan espacios de la Arena Potosí

Mientras que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció que la “parte estética” de la Arena Potosí podría no estar lista para el inicio del Campeonato Nacional de Charrería, la empresa +Boletos ya comercializa espacios comerciales para el torneo, cobrando entre 50 mil y 80 mil pesos por una superficie de cinco por cinco metros.

En entrevista, el mandatario estatal indicó que “no hay plan B” para el máximo evento del deporte nacional y al menos “la parte operativa” de la Arena Potosí deberá estar concluida a tiempo para el 8 de noviembre, fecha prevista para que arranque el evento.

El gobernador indicó que la empresa responsable debe terminar la edificación a “como dé lugar”, porque no existe “plan B” para celebrar el evento charro.

“Al menos la parte operativa. A lo mejor la parte estética no se termina, que es a lo que ella se refería (Vargas Tinajero). Los cristales de afuera, muchas cosas que hay que terminar, pero la parte operativa para que funcione tiene que estar terminada, no hay plan B”, aseveró.

Cuestionado sobre si la Federación Mexicana de Charrería le ha cuestionado algo respecto del inmueble, respondió que hasta el momento no le han solicitado nada, pues “con que funcione, ellos están contentos”.

Al mismo tiempo de la admisión de que el inmueble no estaría terminado al cien por ciento, el periodista especializado en charrería, Ramón González Barbe reveló en redes sociales que la empresa +Boletos, especializada en la venta de entradas de diversos espectáculos, entre ellos, charreadas, ya está comercializando espacios de cara al torneo nacional.

En redes sociales, expuso una carta de la compañía ofreciendo “locales comerciales Congreso Nacional Charro San Luis Potosí”, cotizados en 50 mil pesos los locales comerciales y en 80 mil los dedicados a la venta de alimentos. Ambos espacios son de cinco por cinco metros.

El anuncio no especifica en qué lugar estarán los locales, aunque se ha dicho que la sede del Congreso es la Arena Potosí, pero la empresa advierte que el apartado de los locales no garantiza al 100% que se tenga el espacio, sino que se trata de una lista de espera “debido a que las áreas pueden ser limitadas” Y señala que en caso de no contar con los cupos, la empresa realizará el reembolso, sin ninguna responsabilidad para el Congreso Nacional de Charrería, organizador del evento.

(Con información de Jaime Hernández)