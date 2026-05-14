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Sin relevancia, revés de la SCJN al Congreso: SC

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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Sin relevancia, revés de la SCJN al Congreso: SC

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el cobro previsto por la alcaldía de Villa de Ramos por licencias de funcionamiento a infraestructura eléctrica no tiene impacto en la actuación del Congreso del Estado ni en el trabajo legislativo en curso, sostuvo el diputado Héctor Serrano Cortés.

El legislador afirmó que el fallo deriva de un asunto correspondiente a 2024 y que, desde su lectura, ya no produce efectos prácticos ni consecuencias adicionales para la actual Legislatura, al insistir en que no modifica ni compromete decisiones ya tomadas por el Congreso local en el marco de la aprobación de la Ley de Ingresos del municipio.

"Aclararles que es del 2024 que, por supuesto queda ya sin ningún efecto y no tiene ninguna relevancia mayor que la resolución, a mi juicio, pero que no incide en ningún acto que este Congreso hubiera realizado en el tiempo en el que estamos en esta legislación", declaró. 

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