Videos | Venezolanos varan en SLP por temor a Trump

Migrantes venezolanos temen que con la llegada de Donald Trump, vayan a ser deportados o se les recluya en una cárcel de aquel país, a pesar de que solo van a trabajar.

Algunos de ellos se encuentran varados en San Luis Potosí en espera de que se les otorgue el permiso de ingreso hacia los Estados Unidos para obtener un empleo temporal. El presidente electo presentará el juramento de su segundo periodo el 20 de enero próximo.

Una mujer procedente de Venezuela, país en el que han empeorado tanto la economía como la disponibilidad de empleo, viaja en compañía de su pareja y de dos niñas.

Inició su travesía por el continente desde el 27 de mayo, y en un viaje difícil llegó hasta acá el 5 de noviembre. Es fecha que siguen esperando la cita migratoria en Estados Unidos "y con la llegada de Trump se nos está poniendo muy difícil la situación, porque no tenemos muchas facilidades para pasar para el otro lado".

En entrevista, admitió que durante el trayecto, algunos han pensado entregarse a las autoridades migratorias, pues el ingreso ya no es seguro. Ella, sin embargo, intenta continuar porque la expulsó la situación económica grave de Venezuela, donde perdió una humilde fuente de empleo en una tienda.

Alertó que con la llegada de Trump, existe el temor de que no les den el permiso de ingreso y los deporten, o incluso que vayan a acabar en una cárcel de Estados Unidos.

José, por su parte, llegó a San Luis hace casi tres semanas, también procedente de Venezuela, explicó que se salió de su país por el empeoramiento de las condiciones económicas.

"Estamos esperando a ver qué va a pasar el 20 de enero, para ver si hay posibilidad de entrar o no entrar a Estados Unidos, y si no hay posibilidad de entrar, he pensado en devolverme a mi país".