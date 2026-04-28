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SL Capital con mejor percepción de seguridad

E. Galindo presenta resultados ante empresarios, comités de seguridad y sectores sociales

Por Redacción

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
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SL Capital con mejor percepción de seguridad

El alcalde Enrique Galindo anunció que, de acuerdo con datos del INEGI, la percepción de seguridad alcanzó su mejor nivel histórico y es 6.3% mejor que el promedio nacional; la confianza en la Policía Municipal llegó a 58.1%, también por encima del país, mientras que los delitos totales bajaron 14% y los homicidios registraron una reducción sostenida.

Estos resultados fueron presentados por el Presidente Municipal ante el sector empresarial, comités de seguridad e inteligencia social, sectores sociales y medios de comunicación.

San Luis Capital alcanzó su mejor nivel histórico en percepción de seguridad, al colocarse por primera vez sobre la media nacional y con una mejora de 6.3 por ciento respecto al promedio del país; "estos resultados no son casualidad, son producto de una estrategia integral que trabaja todos los días en la calle y cerca de la gente", afirmó el alcalde Enrique Galindo.

En un ejercicio de presentación de resultados ante el sector empresarial, comités de seguridad e inteligencia social, sectores sociales y medios de comunicación, el Alcalde destacó que la ciudad también está 35.6 por ciento mejor en percepción de seguridad respecto a su peor momento, registrado a finales de 2017 e inicios de 2018.

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El edil subrayó que la confianza en la Policía Municipal alcanzó 58.1 por ciento, lo que representa 9.2 puntos por encima del promedio nacional, mientras que la percepción de eficacia policial ya se encuentra en la media del país, después de haber sido la más baja a nivel nacional en 2018. "La confianza se construye con resultados y sobre todo, en cercanía con la ciudadanía, lo hacemos con los 800 Comités de Seguridad e Inteligencia Social", puntualizó el presidente municipal.

Destacó que la capital se mantiene como el segundo gobierno más eficaz entre las capitales del país y suma 14 trimestres consecutivos dentro del top cinco, de acuerdo con la ENSU del INEGI, lo que refleja consistencia en el desempeño institucional.

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