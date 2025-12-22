SLP alista incentivos fiscales para el 2026

Con la mira puesta en el arranque de 2026, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí trabaja en el diseño de un paquete de incentivos fiscales y proyectos estratégicos orientados a mantener la competitividad de la entidad y reforzar la atracción de inversiones, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Salvador González Martínez.

El funcionario explicó que una de las principales líneas de trabajo es la conformación de un polo de desarrollo económico y del bienestar, cuya declaratoria podría concretarse durante el primer trimestre del próximo año. Este esquema incluiría estímulos fiscales dirigidos a la iniciativa privada, como la deducción inmediata de inversiones para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como la continuidad de apoyos para nuevas empresas y ampliaciones, entre ellos la exención del impuesto sobre nóminas.

González Martínez señaló que estas medidas buscan generar un entorno favorable para la llegada de capitales, particularmente en sectores considerados estratégicos para la economía estatal, lo que permitiría sostener el dinamismo productivo en el corto y mediano plazo.

En el ámbito sectorial, destacó la reciente presentación del clúster minero, al señalar que esta actividad representa cerca del 20 por ciento de la economía de San Luis Potosí. Indicó que este mecanismo fortalecerá la promoción del estado y facilitará la coordinación entre empresas, autoridades y proveedores del sector.

Asimismo, adelantó que para 2026 se proyecta la creación de una agencia de energía, la cual será fundamental para garantizar el suministro energético y respaldar la llegada de nuevas inversiones industriales. En este rubro, confirmó que la entidad forma parte de los planes de inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con recursos estimados en alrededor de mil millones de pesos destinados a infraestructura de distribución.

El titular de Sedeco añadió que se da seguimiento a estos proyectos energéticos, al considerar que su ejecución será determinante para concretar inversiones y mantener el crecimiento económico del estado en los próximos años.