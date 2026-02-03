SLP: inclusión pendiente para 37 mil personas

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) presentó el libro "Discapacidad y sociedad", un producto de investigación orientado a concientizar a la población potosina sobre la presencia de las personas con discapacidad y sus necesidades.

La publicación reúne acciones y lineamientos que la ciudadanía puede adoptar para impulsar y sostener la inclusión. Se trata de un trabajo elaborado por personal del DIF de San Luis Potosí, con comentarios y observaciones de organizaciones civiles dedicadas a la protección de personas con distintos tipos de discapacidad.

De acuerdo con la presidenta del DIF, Estela Arriaga Márquez, en San Luis Potosí el 6.2% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Aunque el porcentaje está por debajo de la media nacional, representa 37 mil 413 personas, según datos del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

Para este sector, el presidente municipal Enrique Galindo explicó que el libro aborda aspectos arquitectónicos y de ingeniería urbana como factores de inclusión, así como una segunda vertiente relacionada con lo actitudinal y la capacitación.

Arriaga Márquez señaló que la obra integra diversos enfoques que invitan a mirar la discapacidad desde una perspectiva integral, solidaria y humana, que vaya más allá del diagnóstico y promueva la reflexión crítica y la generación de propuestas para avanzar hacia un entorno más accesible e incluyente.