Sobre "acuerdo" de Soledad con ADSL, Cabildo ni enterado

Regidores del Cabildo soledense coincidieron en señalar que un comodato se tiene que hacer con los requisitos legales correspondientes, para bajarse y analizarse en Cabildo para de ahí emitir un dictamen, esto luego de que el alcalde de Soledad Gilberto Hernández Villafuerte, anunció que está por concretarse un comodato con el club Atlético de San Luis para facilitar las instalaciones de la unidad 21 de Marzo para los entrenamientos.

Grecia Selene Pérez González, regidora de Morena, indicó que hasta el momento no se les ha informado sobre el tema, por lo que expresó que como miembros de Cabildo deben estar enterados, además de que debe analizarse en la Comisión de Cultura, Recreación y Deporte para poder emitir un dictamen los vocales y regidores de la comisión para posteriormente bajarlo a pleno, analizarlo y votarlo.

"Las decisiones no se toman solas, no son unilaterales, son en un equipo y en un grupo que somos el Cabildo soledense", expresó la regidora.

Por su parte el regidor del mismo partido, Hipólito Leija, precisó que las cuestiones legales deben bajarse a la comisión y posteriormente subirse a Cabildo, "no es un presidente unilateral somos un Cabildo completo, él no puede tener decisiones propias, él no es autónomo, la propuesta no es descabellada, pero con anterioridad se debe bajar conforme a ley para no poder manejar situaciones de interés o con fines lucrativos políticos".