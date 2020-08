Soledad no recibirá obras a oscuras, le reviran a Seduvop

De forma irresponsable pretende dejar la responsabilidad a los ayuntamientos, de ninguna manera vamos a recibir una obra que está en pésimas condiciones, respondió el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, a lo declarado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), Leopoldo Stevens Amaro, quien indicó que serán las alcaldías de Soledad y la capital las encargadas de las obras de iluminación del camino al aeropuerto y bulevar río Santiago.

El edil aseveró que la alcaldía no recibirá obras a oscuras, que le ha concernido siempre al gobierno del Estado a través del Junta Estatal de Caminos o Seduvop.

Refirió que Stevens Amaro es un señor irresponsable que no ha actuado bien, no ha apoyado a Soledad, puesto que hay temas pendientes con diferentes obras por parte de la Seduvop y que en casi cinco años de su gestión, no se ha ejecutado ninguna obra en coordinación y comunicación con la dependencia estatal.

Aunado a ello, Gilberto Hernández señaló que Soledad no cuenta con el recurso necesario para la rehabilitación de las arterias en mención. "Dicen que no tienen dinero, en los casi cinco años no hemos tenido coordinación y con los recortes que hemos tenido en Soledad no podemos seguir avanzando".

Criticó que en el tema del Fondo Metropolitano el municipio de Soledad no ha salido beneficiado, debido a que el gobierno del Estado se ha quedado con el recurso o los ha regresado a la federación. "Tenemos mucha necesidad de obra, pero vemos que los dejan ir, y hemos perdido grandes obras por no haber aplicado los fondos metropolitanos".