Solicita Mario García autorización al PRI para ocupar cargo en Secult

Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) de Gobierno del Estado, afirmó que ya solicitó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) autorización para poder trabajar en la administración gallardista, luego de haber asumido el cargo el pasado 4 de octubre.

Recientemente, el diputado priista Edmundo Torrescano dijo que dentro de los estatutos tricolores, se prevé que todo militante puede colaborar en una administración afín a otro instituto político, siempre y cuando haya una autorización del PRI.

En entrevista, estimó que el no tener el aval de la dirigencia tricolor no le implicará amonestación o sanción alguna, pues se trata de un asunto de orden público, es decir, no corresponde a fines partidistas o políticos.

Precisó que el permiso otorgado por su partido no significa un impedimento legal para ostentar el puesto, dado que no es un requisito legal previsto dentro de la administración estatal del gobernador Ricardo Gallardo.

"Lo voy a tramitar... ya lo presenté, pero todavía no me han dado todavía una respuesta... pero dejar claro que eso no es un obstáculo para ocupar el cargo. No es un requerimiento legal", concluyó.