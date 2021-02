Solicita Rangel auditoría a su trabajo en Salud

"En Morena la imposición no existe" porque es el único partido que le pregunta a la ciudadanía por quién quiere que les represente en el proceso electoral, afirmó la aspirante ciudadana a la candidatura morenista para gobernador, Mónica Rangel Martínez.

La ex secretaria de Salud anunció que solicitó una auditoría externa a su desempeño en el cargo que tuvo en los Servicios Estatales. "He vivido y he hecho propios a lo largo de mi vida los principios que sustentan la cuarta transformación: no mentir no robar y no traicionar al pueblo", argumentó.

"Quienes participamos en el proceso conocimos la metodología y conocimos las reglas y nos comprometimos a respetar las reglas y a honrar nuestra vocación democrática de aceptar los resultados", sostuvo en un comunicado distribuido ayer por la tarde.

Afirmó la exfuncionaia estatal que no va "a dividir a Morena" e hizo "un llamado de unidad a las potosinas que hoy participan en este proceso".