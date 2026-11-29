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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, revisan la solicitud de los concesionarios del transporte público de San Luis Potosí para que se destine una partida especial de casi 2 mil 800 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2027, informó la diputada local María Dolores Robles Chairez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que, luego de una reunión con representantes del sector y sus asesores jurídicos, las tres comisiones legislativas involucradas acordaron solicitar opiniones técnicas a ambas dependencias para determinar la viabilidad de la propuesta.

En el encuentro participaron también las presidencias de las comisiones de Desarrollo Económico y de Comunicaciones y Transportes, donde los concesionarios presentaron información sobre los incrementos en sus costos de operación y expusieron los motivos por los que consideran necesario contar con recursos adicionales.

Robles Chairez señaló que, si bien no descartan que el sector requiera recursos para atender sus necesidades, el monto solicitado representa una cantidad considerable, pues equivale prácticamente al presupuesto que recibe el Ayuntamiento de San Luis Potosí capital.

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Indicó que los transportistas expusieron cifras sobre el incremento de los combustibles y los ajustes que ha tenido la tarifa del transporte público. Sin embargo, sostuvo que el Congreso necesita conocer primero las opiniones técnicas y jurídicas del Ejecutivo antes de avanzar en cualquier determinación.

Sobre la posibilidad de un nuevo incremento al pasaje a principios de 2027, la diputada afirmó que no están a favor de esa medida, debido a las afectaciones económicas que representaría para los usuarios. Añadió que buscarán alternativas dentro de las facultades del Poder Legislativo, aunque todavía no existe una cantidad definida sobre un posible recurso para los concesionarios.