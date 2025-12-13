SSPC: fue un altercado entre conductores lo del Tangamanga
Si bien se registró un "altercado" entre integrantes de dos vehículos recientemente en el parque Tangamanga I, no se encontraron lesionados, ni tampoco la comisión del secuestro de una persona, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con la SSPC capitalina, oficiales municipales identificaron una camioneta con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, derivado del reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego.
El funcionario estatal declaró que, si bien se presume que hubo un enfrentamiento entre los conductores de las unidades vehiculares, la Guardia Civil Estatal (GCE) no pudo corroborar que existieran víctimas lesionadas con armas de fuego.
"Como primeros respondientes ellos llegan y protegen. Ya los que llegamos después no tenemos acceso al área protegida. Solo nos comparten la información y la subimos nosotros al 911", añadió.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aunado a ello, enfatizó que la corporación tampoco detectó vehículos con impacto de bala, por ende, se concluyó el operativo de seguridad con el aseguramiento de la camioneta por parte de la policía municipal.
"Ahorita está verificando la Policía de Investigación si existe relación entre el aseguramiento y la solicitud que hizo algún ciudadano. Descartamos secuestros, descartamos lesionados y descartamos daños", remató.
no te pierdas estas noticias
Avanza montaje de trabes en el puente de Circuito Potosí
Pulso Online
Este fin de semana comenzarán los trabajos estructurales con cierres parciales
SLP inicia adecuación legal tras reformas contra la extorsión
Redacción
El Gobierno estatal inició la homologación tras las reformas federales.
Entregan equipo tecnológico a corporaciones de seguridad en SLP
Redacción
SECESP entrega tecnología a instancias estatales y municipales de seguridad.