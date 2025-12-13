SSPC: fue un altercado entre conductores lo del Tangamanga

Si bien se registró un "altercado" entre integrantes de dos vehículos recientemente en el parque Tangamanga I, no se encontraron lesionados, ni tampoco la comisión del secuestro de una persona, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la SSPC capitalina, oficiales municipales identificaron una camioneta con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, derivado del reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego.

El funcionario estatal declaró que, si bien se presume que hubo un enfrentamiento entre los conductores de las unidades vehiculares, la Guardia Civil Estatal (GCE) no pudo corroborar que existieran víctimas lesionadas con armas de fuego.

"Como primeros respondientes ellos llegan y protegen. Ya los que llegamos después no tenemos acceso al área protegida. Solo nos comparten la información y la subimos nosotros al 911", añadió.

Aunado a ello, enfatizó que la corporación tampoco detectó vehículos con impacto de bala, por ende, se concluyó el operativo de seguridad con el aseguramiento de la camioneta por parte de la policía municipal.

"Ahorita está verificando la Policía de Investigación si existe relación entre el aseguramiento y la solicitud que hizo algún ciudadano. Descartamos secuestros, descartamos lesionados y descartamos daños", remató.