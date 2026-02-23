SSPC refuerza seguridad en la frontera estatal
Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el estallido de hechos violentos en diferentes entidades del país, el Gobierno del Estado reforzó las medidas de seguridad en los cinco penales y en las fronteras con las entidades de Jalisco y Guanajuato.
En un primer comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que instaló filtros de seguridad en las fronteras con dichos estados, entidades donde se recrudeció la violencia por parte de dicha organización delictiva.
Explicó que la vigilancia se centró en el Eje Estatal 80D y comunidades aledañas, para prevenir el denominado "efecto cucaracha", es decir, el desplazamiento de criminales hacia otros estados cuando en sus lugares de origen se realizan operativos policiales.
Posteriormente, en una segunda gacetilla complementó que, por el mismo motivo, se tomó la decisión de reforzar de manera preventiva las medidas de seguridad en los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso).
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Se instruyó observar con especial atención el comportamiento de las personas privadas de la libertad, a fin de detectar de manera oportuna cualquier situación que pudiera alterar la seguridad, la gobernabilidad o el desarrollo cotidiano de actividades dentro del sistema penitenciario", subrayó.
En el transcurso de este domingo, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, difundió información sobre las acciones que realizó el gabinete de seguridad luego de divulgarse el deceso del narcotraficante y la respuesta violenta de la organización criminal.
Pasado del mediodía, precisó que, hasta ese momento, San Luis Potosí reportaba saldo blanco y todos los accesos a la entidad potosina se encontraban protegidos y con filtros permanentes de la Guardia Civil Estatal (GCE).
no te pierdas estas noticias
Incendios activos en SLP han consumido más de 200 hectáreas
Redacción
PC reporta avances en el control de siniestros activos en la entidad.
UASLP garantiza flexibilidad a estudiantes afectados por bloqueos
Pulso Online
Bloqueos en carreteras afectan regreso a clases de estudiantes foráneos; UASLP garantiza flexibilidad académica
Confirma SEGE clases presenciales este lunes en todo el estado
Pulso Online
La dependencia estatal reafirma que la educación es prioridad y pide manejar la información con responsabilidad.