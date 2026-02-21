STIRT acuerda aumento salarial del 3.5 por ciento

Se descartó el emplazamiento a huelga que por primera vez en más de 50 años fue planteado para estallar en medios de comunicación tradicionales, informó el secretario general de la sección local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRT) Alejandro Ruelas.

El estallamiento ponía en riesgo la operación de todos los medios electrónicos de San Luis Potosí, el acuerdo llegó con un incremento de 3.5 por ciento directo al salario.

La conciliación de lo que el sindicato solicitaba y lo que ofrecían las empresas integrantes de la Cámara de Radio y Televisión, dio por terminado el emplazamiento a huelga en la industria de la radio y la televisión, luego de lograrse un acuerdo entre las organizaciones sindicales y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

Alejandro Ruelas, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones en San Luis Potosí, dijo que el resultado es producto del diálogo responsable entre las partes, permitiendo garantizar la estabilidad laboral Nacional.

"Seguiremos trabajando con unidad y determinación en defensa de los derechos laborales y en favor del fortalecimiento de nuestra industria, enfrentando con responsabilidad los retos actuales, entre ellos la no automatización y la introducción de la inteligencia artificial que pueda afectar las fuentes de empleo".

Alex Ruelas participó en las negociaciones ante la autoridad federal, para alcanzar un acuerdo con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Para asumir sus posicionamientos de emplazamiento, en su tiempo publicaron desplegados y pronunciamientos en medios impresos nacionales el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT), el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATyR) y el Sindicato Industrial de Empleados y Artistas de Radiodifusoras y Televisoras, Similares y Conexos de la República Mexicana (SIEMART).