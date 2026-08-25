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Realizarán auditoría externa en el STJE

Insiste la magistrada presidenta en minimizar la extracción de datos

Por Rubén Pacheco

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Realizarán auditoría externa en el STJE
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      Se realizará una auditoría externa en materia de ciberseguridad, a fin de establecer de dónde y cómo fue que un hacker obtuvo información del Poder Judicial, anunció Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y quien reiteró que hasta el momento no se reporta ninguna vulneración.

      Acciones de la autoridad

      Matizó que, si bien la semana reportó que no existía hasta ese momento alguna anomalía con los servidores, después que un hacker realizó diversas publicaciones, se reunió con el Órgano de Administración Judicial para determinar qué acciones se tomarán.

      "Para estar en aptitud de encontrar si no es el hackeo a nuestro sistema, de dónde está surgiendo la información que se está filtrando (...) nos vamos a ir a un tema más de ciberseguridad", complementó Zarazúa.

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      ¿Qué declararon sobre la información filtrada?

      La magistrada presidenta advirtió que, al parecer, pudiera tratarse solo de documentación relacionada con promociones, y no de los acuerdos tomados por las y los juzgadores del Poder Judicial estatal.

      Adujo que cuando haya indicios de una probable intervención ilegal al sistema cibernético del STJE, se procedería a presentar la denuncia correspondiente ante las instancias de procuración de justicia.

      "Con motivo de esto sí quiero ser muy clara en este sentido. Desde el principio me he manejado de manera transparente. Cuando hay problema hay que aceptarlo y no hay que decir que no, porque así deben ser las cosas", concluyó.

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