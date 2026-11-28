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Antes de que concluya el 2026, se definirá el total de aspirantes que ocuparán cargos de secretarios de acuerdos y actuarios, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

"Los cargos en Poder Judicial son por oposición, es decir, la gente tiene que hacer un examen para poder llegar al cargo, y cuando llegamos a esta administración, no teníamos reserva de estos cargos. Entonces tuvimos que hacer los exámenes", explicó.

Después de encabezar el inicio de los trabajos de la construcción de la Ciudad Judicial en el municipio de Ciudad Valles, dijo que, en la primera etapa se inscribieron 79 aspirantes, de los cuales 37 pasaron a la segunda etapa.

Asimismo, el listado final de candidatos aprobados se revelará antes de que concluya el 2026, complementó Zarazúa Martínez.

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"En estos días van a salir los resultados del segundo concurso para secretarios de Acuerdos y actuarios, y precisamente también es el tema, porque tenemos aquí en Valles lo del personal que no teníamos