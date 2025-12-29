logo pulso
Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

STPS va vs. descuentos ilegales en los salarios

Por Samuel Moreno

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
STPS va vs. descuentos ilegales en los salarios

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en San Luis Potosí intensificó la vigilancia sobre prácticas empresariales relacionadas con descuentos aplicados a los salarios, ante la detección de deducciones que no cumplen con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

El procurador de la Defensa del Trabajo, Erick Méndez Torres, informó que las personas trabajadoras pueden acudir a la dependencia cuando identifiquen descuentos que consideren injustificados, a fin de recibir asesoría legal y, en su caso, iniciar un procedimiento formal contra la empresa.

Explicó que, una vez presentada la queja, se da aviso a la Dirección de Inspección del Trabajo para realizar una revisión directa en el centro laboral, donde se solicita a la empresa acreditar el origen y la legalidad de las deducciones aplicadas en la nómina. En caso de no justificar los descuentos, el proceso puede derivar en sanciones administrativas.

Méndez Torres reconoció que ya se han atendido casos en los que los descuentos se atribuyen a supuestos robos de mercancía, una práctica que —precisó— sólo puede realizarse bajo condiciones específicas y dentro de los porcentajes permitidos por la ley, por lo que cualquier abuso puede ser objeto de intervención por parte de la autoridad laboral.

Señaló que la política de la STPS es privilegiar el diálogo y la conciliación con las empresas para corregir irregularidades; sin embargo, advirtió que cuando persisten las malas prácticas o se vulneran los derechos laborales, se procederá con las sanciones correspondientes.

