Sube en la entidad la ocupación hotelera

Durante el mes de octubre del presente año, la ocupación hotelera de la capital potosina registró su segundo mes consecutivo al alza, luego de diversos meses con una tendencia a la baja, de acuerdo con la información de la Secretaría de Turismo a nivel federal.

Según los datos de la plataforma Datatur, la ocupación hotelera del municipio de San Luis Potosí durante el pasado mes de octubre fue del 57.7 por ciento, lo que representa un ligero incremento anual del 1.5 por ciento con respecto a la ocupación registrada en el mismo mes del año pasado cuando fue del 56.2 por ciento.

Esta ocupación hotelera se traduce en un total de 3 mil 562 cuartos ocupados en dicho mes, lo que a su vez equivale a un crecimiento del 4 por ciento con respecto al mismo periodo del 2024. En el caso del promedio de cuartos disponibles al día, octubre cerró con 6 mil 135.

Pese a estos resultados en la tendencia mensual, el acumulado anual de enero a octubre continúa marcado por una ligera tendencia a la baja, puesto que en dicho periodo se ha registrado una ocupación promedio del 53.8 por ciento, apenas 0.1 por ciento menos que en el periodo de enero a octubre del 2024.

Esto representa un promedio de cuartos ocupados de 3 mil 299, lo que también representa una mínima disminución de 0.1 por ciento a tasa anual. Finalmente, en el caso de los cuartos disponibles en promedio diario, la cifra asciende a 6 mil 132, 0.1 por ciento más que el año pasado.