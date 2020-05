Suma alcaldía capitalina 26 clausuras de negocios durante operativos por pandemia

Al día de hoy no se han detectado negocios que comercialicen cerveza sin el permiso correspondiente, señaló el director de comercio del Ayuntamiento de la Capital, Gabriel Andrade Córdova.

Manifestó que no se estableció ley seca en el municipio por lo que no hay prohibición para que se realice la venta de este tipo de insumos, sin embargo se mantiene vigente la inspección para evitar que negocios no autorizados ejecuten ventas.

Añadió que derivado de las acciones de inspección, al momento se ha realizado la clausura de 26 establecimientos de diferente tipo por no acatar las medidas marcadas por la autoridad municipal y Coepris.

"Nosotros no hemos tomado una determinación en lo que se refiere a la Ley Seca, no estamos facultados para eso, al día de hoy la venta de cerveza no está prohibida y al día de hoy no hemos detectado algún comercio que se dedique a la venta de este tipo de productos y que carezca de permiso, pero hemos hecho 26 clausuras de otro tipo de negocios que no hay respetado las indicaciones de la autoridad", manifestó.