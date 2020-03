Suma alcaldía más de mil reportes de maltrato animal

Ya son más de mil denuncias que la ciudadanía ha interpuesto por maltrato animal en lo que va de la Administración capitalina, reveló el director de Gestión Ecológica, Israel Rodríguez Esparza, quien mencionó que a todas se les ha dado atención.

"Afortunadamente, el gran porcentaje de ellas están relacionadas con una falta de educación de sus dueños o propietarios para darles los cuidados que requieren tanto perros como gatos, como espacios adecuados para vivir y la atención que merecen para garantizar de manera integral, el bienestar de sus mascotas".

Aun así, dijo el funcionario que se llevaron a cabo las supervisiones domiciliarias para comprobar la situación de los animales y aunque no se han detectado casos graves o extremos de maltrato hasta el momento, se les concientiza y explica a las personas la responsabilidad que implica tener un can o un felino u otro tipo de animal.

De ahí que, añadió Rodríguez Esparza que las dueñas o propietarios de las mascotas han firmado cartas compromiso para mejorar las condiciones en las que se encuentran sus perros o gatos principalmente, además de que se les da el seguimiento por parte del área de Bienestar Animal de la dirección, para garantizar el cumplimiento de las mismas.

Lamentó que no se pueda realizar un comparativo para conocer si ha habido o no, aumento en este tipo de denuncias, "porque la pasada gestión municipal no dejó estadísticas al respecto, pero el compromiso del actual Gobierno de esta capital, es seguir con la atención a las quejas interpuestas por la misma población o agrupaciones protectoras de animales".

Finalmente, el titular de Gestión Ecológica añadió que, gracias al fomento de la educación y concientización implementadas desde el inicio del presente trienio, se ha evitado que propietarios de mascotas las abandonen en la vía pública, de ahí que las acciones de Control Canino ha disminuido hasta en un 90%, "por el cambio de paradigmas en diversos sectores de la sociedad potosina".