Suma la alcaldía capitalina 80 clausuras y 120 multas a negocios "desobedientes" durante la pandemia

Como resultado de los operativos nocturnos de cada fin de semana, las direcciones de Comercio y Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios -Coepris-, han realizado 80 clausuras y aplicado 120 infracciones por no respetar las medidas sanitarias, violar el giro, no respetar horario o no contar con licencia de funcionamiento.

Así lo dio a conocer, Gabriel Andrade Córdova, director de Comercio, quien aseveró que solamente los restaurantes tienen permitido abrir bajo las estrictas medidas sanitarias y todos los protocolos “porque así lo marca el decreto federal del 27 de marzo. Por tanto, los bares no tienen aún permitido reactivar actividades y se procederá conforme lo marca la normatividad”.

Insistió que la autoridad municipal aplica tres medidas de sanción: el apercibimiento, multas o infracciones y finalmente, la clausura, no obstante, en el caso de la supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, es de competencia de la Coepris.

“Nosotros como Ayuntamiento somos un órgano auxiliar y seguiremos con la disposición de trabajar en conjunto con otros niveles de Gobierno para mantener la vigilancia de los centros nocturnos y el que no cumpla, se le sancionará”, concluyó.