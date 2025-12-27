Suman 29 mdd las remesas del Finabien Paisano

En 2025, el envío de remesas a San Luis Potosí, ha sumado casi 29 millones de dólares a través del programa federal Finabien Paisano, de acuerdo con cifras oficiales de la Financiera para el Bienestar. El esquema opera mediante tarjetas bancarias entregadas en consulados mexicanos de Estados Unidos y se presenta como una alternativa para reducir costos y

asegurar que los recursos lleguen de forma directa a las familias receptoras.

En este contexto, la presidenta de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, consideró que el programa representa una herramienta accesible para la comunidad migrante, al señalar que busca proteger los ingresos enviados desde el extranjero y facilitar su llegada a las familias potosinas durante el actual periodo de retorno temporal de paisanas

y paisanos.

Según la información disponible, más de 91 mil tarjetas Finabien han sido distribuidas en lo que va del año, con una meta de alcanzar las 100 mil antes de que concluya 2025. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado a este instrumento como la opción con la comisión más baja del mercado para el envío de remesas, de 2.99 dólares, además de ofrecer el mejor tipo de cambio y el reembolso del impuesto del 1% aplicado recientemente a las remesas en Estados Unidos.

Rodríguez Velázquez explicó que, el programa permite a las personas migrantes realizar envíos de dinero desde comercios de uso cotidiano en Estados Unidos, como Walmart, CVS, Walgreens y 7-Eleven, así como recibir depósitos directos de nómina. Los recursos se reflejan de manera inmediata en México a través de la tarjeta Finabien México, con un monto máximo mensual de hasta 400 dólares.

Además del envío de remesas, el esquema incorpora otras opciones, como la posibilidad de realizar aportaciones al Seguro Social al registrarse como trabajadores independientes y la contratación de un seguro de repatriación con un costo anual accesible, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades federales.