Suman 70 casos de sabotaje en la alameda

"Algo traen con la Alameda", así lo expresó el titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara al tiempo que informó que la Alameda Juan Sarabia continúa siendo objeto de un sabotaje sistemático, luego de que en días recientes se registraran nuevos actos de vandalismo, entre ellos un incendio provocado en el área del lago de los patos.

El funcionario explicó que el incidente no fue aislado, ya que ese mismo día se detectaron daños en distintos puntos del Centro Histórico. "No fue lo único que se le hizo a la Alameda, también cortaron cableado y afectaron otros espacios", señaló.

Azuara descartó pronunciarse sobre un posible trasfondo político, aunque no lo descartó completamente. "Yo me voy más al sabotaje; a lo político no me meto", dijo, al tiempo que reconoció que este tipo de acciones se han incrementado recientemente.

"Me llama la atención que se mueve el alcalde a la Huasteca y bueno suceden varios temas, pero ahí lo dejo yo en el aire, todo puede pasar", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que, en el caso del incendio en el kiosco cercano al lago, se trató de una acción deliberada, ya que los responsables introdujeron materiales inflamables como cartón y basura para iniciar el fuego. "Es alguien que lo hizo detalladamente para poder realizarlo", sostuvo.

Pese a lo ocurrido, aclaró que no se registraron daños estructurales graves, debido a que el kiosco es de material resistente. El área ya fue limpiada y se prevé su rehabilitación con trabajos de pintura, sin que hasta el momento se hayan identificado a los responsables.

El director recordó que la Alameda ha sido vandalizada en más de 70 ocasiones, y subrayó que, a diferencia de otros periodos, no se ha detectado un incremento significativo en el robo de cableado, sino en su destrucción. "No fue robo, fue corte. Es completamente un tema de sabotaje", enfatizó.

Finalmente, reiteró que estos actos no se limitaron a un solo punto, lo que refuerza la hipótesis de una acción intencional y coordinada contra la infraestructura urbana del primer cuadro de la ciudad.