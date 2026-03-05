logo pulso
Suman cuatro muertes violentas de mujeres en 2026

Dos de los casos se investigan bajo el protocolo de feminicidio, señaló la fiscal de SLP

Por Rubén Pacheco

Marzo 05, 2026 12:36 p.m.
A
En poco más de dos meses del 2026, San Luis Potosí contabiliza cuatro muertes violentas de mujeres, de las cuales dos se tipificaron como delito de feminicidio, informó María Manuela García Cázares titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Rememoró que los asesinatos por cuestiones de género, corresponden a una mujer asesinada en la colonia capitalina Las Flores, se trata de su cónyuge, quien dejó el cadáver en el aljibe de la casa.

El segundo asunto se trata de una mujer asesinada en el municipio de Villa de Reyes, donde recientemente el esposo fue detenido por la Policía de Investigación (PDI) por dicho delito, complementó.

A su vez, refirió que, en las otras dos investigaciones penales no se encontraron razones de género para tipificar el delito como feminicidio.

El primero sobre el asesinato de una mujer cometido el 11 de enero en una fiesta en la colonia Satélite comenzó a investigarse como feminicidio, pero se definió como homicidio calificado.

La joven mujer, quien celebraba su cumpleaños, fue una víctima colateral de los sicarios que le dispararon cuando se encontraba dentro de un vehículo estacionado en una casa que anteriormente operaba como punto de venta de droga.

Por su parte,  en la ejecución de la otra víctima en la colonia Torremolinos perpetrada el 7 de enero, se descartaron cuestiones de género porque durante la revisión del cadáver, se le encontró droga anterior de los calcetines, remató.

