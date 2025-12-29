Supervisa Alcaldía a comercios soledenses

Aumenta la actividad de la Dirección de Comercio de la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez para verificar negocios durante la temporada decembrina, informó la directora de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle

Por medio de la Dirección de Comercio, la Alcaldía refuerza la vigilancia en comercios para verificar licencias, horarios y medidas de seguridad, manteniendo cercanía con comerciantes y atendiendo a la ciudadanía.

Agregó que mantiene vigilancia permanente para el cumplimiento de los horarios de venta de alcohol y la operación regular de los distintos giros comerciales, como parte de las acciones preventivas durante la temporada decembrina y de fin de año; el objetivo es asegurar el orden de la alta actividad comercial, evitar riesgos a la población y dar condiciones de seguridad y entornos armoniosos a toda la ciudadanía local y visitante.

Explicó que actualmente, el horario autorizado para la venta de bebidas alcohólicas es de 10:00 de la mañana a 1:00 de la madrugada. Añadió que los operativos se mantienen de forma constante y coordinada, priorizando el orden y la tranquilidad de las familias soledenses. "Los horarios están claramente establecidos y hasta el momento ningún comerciante se ha acercado a pedir ampliaciones".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante este periodo posterior a Navidad y previo al cierre de año, el área de Comercio refuerza la supervisión en aspectos como licencias vigentes, respeto a los giros autorizados, medidas de seguridad, control de ruido, orden en la vía pública y venta responsable, con especial atención en zonas comerciales de alta afluencia; estas acciones buscan prevenir incidentes y mantener cercanía con comerciantes y consumidores, escuchando y atendiendo inquietudes de vecinos, jóvenes y sectores vulnerables.