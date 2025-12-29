logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Fotogalería

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Supervisa Alcaldía a comercios soledenses

Por Martín Rodríguez

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Supervisa Alcaldía a comercios soledenses

Aumenta la actividad de la Dirección de Comercio de la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez para verificar negocios durante la temporada decembrina, informó la directora de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle

Por medio de la Dirección de Comercio, la Alcaldía refuerza la vigilancia en comercios para verificar licencias, horarios y medidas de seguridad, manteniendo cercanía con comerciantes y atendiendo a la ciudadanía.

Agregó que mantiene vigilancia permanente para el cumplimiento de los horarios de venta de alcohol y la operación regular de los distintos giros comerciales, como parte de las acciones preventivas durante la temporada decembrina y de fin de año; el objetivo es asegurar el orden de la alta actividad comercial, evitar riesgos a la población y dar condiciones de seguridad y entornos armoniosos a toda la ciudadanía local y visitante.

Explicó que actualmente, el horario autorizado para la venta de bebidas alcohólicas es de 10:00 de la mañana a 1:00 de la madrugada. Añadió que los operativos se mantienen de forma constante y coordinada, priorizando el orden y la tranquilidad de las familias soledenses. "Los horarios están claramente establecidos y hasta el momento ningún comerciante se ha acercado a pedir ampliaciones".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante este periodo posterior a Navidad y previo al cierre de año, el área de Comercio refuerza la supervisión en aspectos como licencias vigentes, respeto a los giros autorizados, medidas de seguridad, control de ruido, orden en la vía pública y venta responsable, con especial atención en zonas comerciales de alta afluencia; estas acciones buscan prevenir incidentes y mantener cercanía con comerciantes y consumidores, escuchando y atendiendo inquietudes de vecinos, jóvenes y sectores vulnerables.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos
    Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos

    Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos

    SLP

    Redacción

    El IMEI organizará en febrero la 17ª Feria de Pasaportes Americanos

    Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP
    Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP

    Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP

    SLP

    Redacción

    La iniciativa busca homologar la Constitución estatal con las reformas federales

    Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en broma
    Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en broma

    Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en "broma"

    SLP

    Leonel Mora

    La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos insta a la población a no hacer bromas con las emergencias para no poner en riesgo vidas reales.

    Solo 64 de 178 plantas de tratamiento operan en SLP: Conagua
    Solo 64 de 178 plantas de tratamiento operan en SLP: Conagua

    Solo 64 de 178 plantas de tratamiento operan en SLP: Conagua

    SLP

    Samuel Moreno

    La Comisión Nacional del Agua informa que solo el 36% de las plantas de tratamiento en San Luis Potosí están en funcionamiento.