Suspende Alcaldía festejos patrios

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí divulgó ayer su decisión de cancelar las celebraciones de las Fiestas Patrias del 16 de Septiembre, habida cuenta que la entidad está en la etapa de mayor riesgo de contraer la enfermedad por Covid, tal como lo señala el Semáforo Rojo Epidemiológico de la Federación.

Mediante un comunicado, la Alcaldía sostuvo que la situación que enfrenta la capital, con un alto número de personas contagiadas y fallecidas, "obligó a la autoridad municipal a anular todos los actos cívicos que realiza el Municipio de forma tradicional, incluyendo a las 3 delegaciones La Pila, Villa de Pozos y Bocas".

"Hay que plantearlo de una vez para que no haya sorpresas, no habrá eventos públicos para conmemorar el 16 de septiembre, lamentablemente este 2020 será diferente, tendremos que celebrarlo de forma particular siendo conscientes de que hay que cuidarse todos y todas", expuso el Alcalde Xavier Nava Palacios.

Adelantó el alcalde que el recurso que se gastaría en los eventos públicos, será redirigido a la adquisición de material sanitario, a la compra de equipo, e incluso a programas de apoyo para seguir haciendo frente a la pandemia.

Para la responsable del Comité Municipal Covid Adriana Urbina Aguilar, la gente debe aceptar que la cadena de contagios está cercana a la cima; "lo que tenemos que hacer es acatar los protocolos sanitarios al pie de la letra, quedarse en casa y salir sólo para las cuestiones más elementales; entendamos que es vital hacerlo si no queremos que la situación epidemiológica se salga de control", enfatizó la funcionaria.

A la fecha, la ocupación hospitalaria es de 44 por ciento, mientras que la ocupación en unidades intensivas llega al 51 por ciento.

Una recomendación muy valiosa que dio la funcionaria, es que cuando alguien sospeche o sienta una sintomatología propia del contagio, debe atenderse de inmediato para identificar la presencia del Covid, acudiendo al centro de monitoreo en la avenida Salk 1155, o llamar al teléfono (444) 173-37-20.